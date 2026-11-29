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नैनीताल। बरसात के दौरान आपदाग्रस्त दीवारों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। यहां लक्ष्मी कुटीर में नाला नंबर चार के समीप गिरी सुरक्षा दीवार से समीप में रहने वाले गोपाल अधिकारी, लक्ष्मी देवी, किशन सिंह, तेज सिंह आदि के भवनों को खतरा हो गया था। सभासद पूरन सिंह बिष्ट की ओर से इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई। आपदा मद में अवमुक्त धनराशि से सिंचाई विभाग की ओर से करीब छह लाख रुपये की लागत से यहां सुरक्षा दीवार का कार्य किया जा रहा है। सर्द मौसम में ओलावृष्टि व बर्फबारी की संभावनाओं को देखते हुए आवासीय क्षेत्र के लोग डरे हुए थे। सुरक्षा कार्य से उन्हें राहत मिली है।