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अस्पताल में चिकित्साधिकारी के 12 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 10 पर नियुक्ति है जिसमें से भी तीन डॉक्टर पीजी अवकाश पर हैं। इसके चलते नियमित चिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों के सहारे इमरजेंसी का संचालन किया जा रहा है। विज्ञापन



मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच विशेषज्ञों के इमरजेंसी में व्यस्त रहने से ओपीडी व्यवस्था चरमरा गई है हालांकि कुमाऊं स्वास्थ्य निदेशक डॉ. केके अग्रवाल ने जल्द ही चिकित्सकों की कमी दूर कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारु करने का आश्वासन दिया है। अस्पताल में चिकित्साधिकारी के 12 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 10 पर नियुक्ति है जिसमें से भी तीन डॉक्टर पीजी अवकाश पर हैं। इसके चलते नियमित चिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों के सहारे इमरजेंसी का संचालन किया जा रहा है।मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच विशेषज्ञों के इमरजेंसी में व्यस्त रहने से ओपीडी व्यवस्था चरमरा गई है हालांकि कुमाऊं स्वास्थ्य निदेशक डॉ. केके अग्रवाल ने जल्द ही चिकित्सकों की कमी दूर कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारु करने का आश्वासन दिया है।

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नैनीताल। बीडी पांडे जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। आपातकालीन कक्ष (ईएमओ) में पर्याप्त चिकित्साधिकारी न होने के कारण विशेषज्ञ डॉक्टरों को अपनी ओपीडी छोड़कर इमरजेंसी में ड्यूटी संभालनी पड़ रही है। इस व्यवस्था से दूर-दराज से इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।