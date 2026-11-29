Nainital News: प्रधानों ने दी सोशल ऑडिट के बहिष्कार की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 29 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
गरमपानी(नैनीताल)। बेतालघाट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चार वित्तीय वर्षों से सामग्री अंश का भुगतान न होने से ग्राम प्रधानों में भारी नाराजगी है। प्रधान संगठन अध्यक्ष जेडी कत्युरा के नेतृत्व में प्रधानों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की है। प्रधानों का कहना है कि भुगतान न होने से विक्रेता और व्यक्तिगत लाभार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो इस वर्ष होने वाले सोशल ऑडिट का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।
विज्ञापन