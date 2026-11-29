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बिंदुखत्ता के हजारों परिवार लंबे समय से भूमि अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। कैबिनेट के इस निर्णय से क्षेत्रवासियों में वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की आस जगी है हालांकि जानकारों और स्थानीय लोगों का सवाल है कि वन भूमि के डी-नोटिफिकेशन की जटिल और लंबी प्रक्रिया को पूरा करने में अभी कितना वक्त लगेगा।सरकार के कार्यकाल के अंतिम दौर और नजदीक आते चुनावों के चलते कई लोग इसे चुनावी स्टंट भी मान रहे हैं। जनता का कहना है कि सिर्फ सैद्धांतिक सहमति से काम नहीं चलेगा बल्कि सरकार को समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाकर इस बहुप्रतीक्षित मांग को जमीन पर उतारना होगा।इंदिरा नगर द्वितीय निवासी शिक्षाविद किरन जोशी का कहना है कि निर्वनीकरण की प्रक्रिया बेहद जटिल और लंबी है। वन अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व गांव बनाए जाने का रास्ता अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।राजीव नगर निवासी समाजसेवी गोपाल भट्ट तिलकधारी ने कैबिनेट के बिंदुखत्ता की भूमि को डी-नोटिफाई करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति व्यक्त किए जाने का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है।हल्दूधार निवासी ललित मोहन पाठक का कहना है कि वर्षों से लंबित इस मांग पर पहले ही ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए था। ऐसे में मौजूदा फैसले को चुनावी झुनझुना से ज्यादा कुछ मान पाना मुश्किल है।राज्य आंदोलनकारी ललित मोहन कांडपाल ने भी कैबिनेट की ओर से डी-नोटिफिकेशन पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त किए जाने को सकारात्मक कदम बताया है।