कालाढूंगी: 10 वर्षीय बालक पर झपटा तेंदुआ, शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर ग्रामीण; क्षेत्र में दहशत

कालाढूंगी के विजयपुर गांव में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों का शाम होते ही घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। देर शाम गांव में तेंदुए ने 10 वर्षीय बालक अंश पर झपट्टा मार दिया। तेंदुए के हमले में अंश ने किसी तरह अपनी जान बचाई जिसके बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है।

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घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की लगातार मौजूदगी के चलते शाम के बाद घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है।गदगदिया रेंज के वन क्षेत्राधिकारी जगदीश जोशी ने बताया कि घटना की जानकारी वन विभाग को है। पीड़ित अंश का इलाज कराया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार उपचार के बाद पीड़ित को मुआवजा भी मुहैया कराया जाएगा।तेंदुए के हमले की घटना के बाद विजयपुर गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण शाम होते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं।