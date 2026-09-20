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कालाढूंगी: 10 वर्षीय बालक पर झपटा तेंदुआ, शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर ग्रामीण; क्षेत्र में दहशत

Sun, 20 Sep 2026 11:00 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, कालाढूंगी
संवाद न्यूज एजेंसी, कालाढूंगी Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 20 Sep 2026 11:00 AM IST
सार

कालाढूंगी के विजयपुर गांव में तेंदुए के हमले में 10 वर्षीय अंश बाल-बाल बच गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और शाम होते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

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Leopard pounces on 10-year-old boy; villagers forced to confine themselves indoors at dusk
तेंदुआ (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कालाढूंगी के विजयपुर गांव में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों का शाम होते ही घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। देर शाम गांव में तेंदुए ने 10 वर्षीय बालक अंश पर झपट्टा मार दिया। तेंदुए के हमले में अंश ने किसी तरह अपनी जान बचाई जिसके बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है।

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घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की लगातार मौजूदगी के चलते शाम के बाद घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है।
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गदगदिया रेंज के वन क्षेत्राधिकारी जगदीश जोशी ने बताया कि घटना की जानकारी वन विभाग को है। पीड़ित अंश का इलाज कराया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार उपचार के बाद पीड़ित को मुआवजा भी मुहैया कराया जाएगा।
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तेंदुए के हमले की घटना के बाद विजयपुर गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण शाम होते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं।

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