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Nainital News: दूध, पनीर, खोया के वाहनों की जांच की

Sun, 01 Nov 2026 02:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 01 Nov 2026 02:10 AM IST
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Vehicles carrying milk, paneer, and khoya were inspected.
कालाढूंगी। आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने कालाढूंगी, कोटाबाग में मिठाइयों की दुकानों पर चेकिंग की। वहीं नयागांव में खुले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर, खोया आदि के 48 से अधिक वाहनों को रोक कर जांच की गई।
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि टीम ने कालाढूंगी बाजार, चकलुआ, कोटाबाग में 12 से अधिक दुकानों से सैंपल लिए। बताया कि सूजी, बेसन, रिफाइंड तेल, मिल्क पाउडर आदि के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए। दौरान डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत आदि शामिल रहे।
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