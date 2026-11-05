फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   A marathon and a boxing competition will be held on State Foundation Day.

Nainital News: राज्य स्थापना दिवस पर होगी मैराथन व बॉक्सिंग प्रतियोगिता

Thu, 05 Nov 2026 01:35 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 05 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
A marathon and a boxing competition will be held on State Foundation Day.
हल्द्वानी।
विज्ञापन

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर खेल विभाग मैराथन और राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता कराएगा। बालक-बालिका और महिला-पुरुष वर्ग की स्पर्धा नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर में होगी।

जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने बताया कि हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ओपन बालक-बालिका और महिला-पुरूष वर्ग की मैराथन दौड़ छह नवंबर को सुबह 6:30 बजे से होगी। अंडर-15, अंडर-19 और ओपन महिला-पुरुष की मैराथन पंत पार्क नैनीताल में नौ नवबंर को सुबह सात बजे होगी। वहीं यूथ बालक-बालिका और सीनियर महिला राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता प्रगतिशाील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठपड़ाव रामनगर में 12 से 15 नवंबर तक होगी। प्रतिभागियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र की छाया प्रति लानी अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed