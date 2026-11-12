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भीमताल: डॉ. नारायण सिंह जंतवाल को श्रद्धांजलि दी गई, यूकेडी और विभिन्न दलों के लोग शामिल

Thu, 12 Nov 2026 04:48 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Thu, 12 Nov 2026 04:48 PM IST
सार

रामलीला मैदान मल्लीताल में बृहस्पतिवार को उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के वरिष्ठ नेता और नैनीताल के पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल को यूकेडी कार्यकर्ताओं और विभिन्न दलों के लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए शोक सभा आयोजित की।

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Tribute paid to Dr. Narayan Singh Jantwal in bhimtal
भीमताल में यूकेडी नेता नारायण जंतवाल को दी श्रद्धांजलि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रामलीला मैदान मल्लीताल में बृहस्पतिवार को उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और नैनीताल के पूर्व विधायक डॉ नारायण सिंह जंतवाल को यूकेडी कार्यकर्ताओं और विभिन्न दलों के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शोक सभा आयोजित की। यूकेडी के नीति निर्धारण समिति अध्यक्ष डॉ सुरेश नेगी ने कहा कि यूकेडी को मजबूत बनाने में डॉ नारायण सिंह जंतवाल का अहम योगदान रहा।

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जिलाध्यक्ष  प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि डॉ नारायण सिंह जंतवाल के निधन से पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा है। वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र जोशी, हरीश अधिकारी, प्रेम सिंह कुल्याल, लोकेश वर्मा और नीरज बिष्ट ने कहा कि जंतवाल बेहद ईमानदार नेता थे। जंतवाल ने जनता के हितों में काम करके प्रदेश में अपनी छवि सबसे अलग बनाई। राज्य आंदोलनकारी चंदन बिष्ट, बीडी पलड़िया, योगेश तिवारी ने कहा कि जंतवाल ने नैनीताल का विधायक रहते हुए बेहतर विकास कार्य किए और उन्होंने कभी दलगत राजनीति नहीं की। इस दौरान नवीन ममगांई, कुलदीप सिंह, केसी सुयाल, मनोज भट्ट, लोकेश तिवारी, नवीन आर्या, नंदन सिंह मेहरा, गोविंद सिंह, मीनाक्षी भगत, धर्मानंद भट्ट आदि मौजूद रहे। 

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