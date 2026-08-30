Nainital News: कैंची धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही से लगा जाम

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पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त की। इधर भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ में सैलानियों की आवाजाही से चहल पहल बनी रही। सैलानियों ने नौकायान, कयाकिंग, जॉरबिंग और जीप लाइन का लुत्फ उठाया।इधर, नैनीताल में सुबह से ही पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। रोडवेज बस स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहीं। इसी के चलते स्थानीय टैक्सी चालकों ने मनमाना किराया वसूला। यात्रियों ने प्रशासन से इस अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।यात्रियों के अनुसार टैक्सी चालकों ने दो सौ से तीन सौ रुपये तक हल्द्वानी का किराया वसूला जबकि 85 रुपये बस का किराया है। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों का संचालन करना पड़ा। नैनीताल बस स्टेशन के बुकिंग क्लर्क राकेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सहूलियत के लिए बसों के फेरे बढ़ाए गए। नैनीताल-हल्द्वानी और नैनीताल-भवाली रूटों पर रोडवेज बसों ने 96 फेरे लगाए।