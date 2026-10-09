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Nainital News: पीली नहीं काले रंग की नंबर प्लेट वाले दोपहिया ही किराये पर ले सकेंगे पर्यटक

Fri, 09 Oct 2026 12:35 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 09 Oct 2026 12:35 AM IST
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Tourists will only be able to rent two-wheelers with black number plates, not yellow ones.
हल्द्वानी। जिले में टैक्सी बाइकों को किराये पर देने पर रोक लगी है। अगर कोई पर्यटक दोपहिया वाहन बुक करेगा तो उसके साथ बाइक/टैक्सी चालक अनिवार्य रूप से जाएगा। ऐसे में अगर सैलानी दोपहिया वाहन को ही किराये पर लेना चाहते हैं तो उन्हें काली नंबर प्लेट वाली रेंटल गाड़ियां मिल सकती हैं। नियमों के तहत पर्यटक काले नंबर प्लेट वाले वाहन खुद चला सकेंगे।
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नैनीताल जिले और आसपास के पर्यटक स्थलों पर आने वाले सैलानी अब तक आसानी से टैक्सी या निजी बाइक किराए पर लेकर पहाड़ की सैर करते थे। यह उनकी सहूलियत और सुविधा के लिहाज से बेहतर है लेकिन अब पर्यटकों को टैक्सी (पीली नंबर प्लेट) नहीं, रेंटल बाइक (काली नंबर प्लेट) ही चलाने के लिए मिलेगी। टैक्सी बाइक में वह केवल पीछे बैठ पाएंगे। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी संभाग में अब तक केवल 60 रेंटल बाइक संचालक ही पंजीकृत हैं।
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ऐसे होगा रेंटल बाइक का पंजीकरण-
आरटीओ के अनुसार रेंटल बाइक किराये पर चलाने के लिए उसके स्वामी को पांच बाइकें एक साथ खरीदनी होंगी। इनकी नंबर प्लेट काली होगी और उसमें पीले रंग से नंबर लिखे होंगे जबकि टैक्सी बाइक की पीली प्लेट में काले रंग से नंबर लिखे होते हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्सी दोपहिया रेंटल में ट्रांसफर नहीं होंगी।
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सैलानी रेंटल बाइक ही चला पाएंगे। इस संबंध में टैक्सी और बाइक संचालकों को निर्देशित किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। - अरविंद पांडेय, आरटीओ प्रवर्तन, हल्द्वानी
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