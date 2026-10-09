Nainital News: पीली नहीं काले रंग की नंबर प्लेट वाले दोपहिया ही किराये पर ले सकेंगे पर्यटक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नैनीताल जिले और आसपास के पर्यटक स्थलों पर आने वाले सैलानी अब तक आसानी से टैक्सी या निजी बाइक किराए पर लेकर पहाड़ की सैर करते थे। यह उनकी सहूलियत और सुविधा के लिहाज से बेहतर है लेकिन अब पर्यटकों को टैक्सी (पीली नंबर प्लेट) नहीं, रेंटल बाइक (काली नंबर प्लेट) ही चलाने के लिए मिलेगी। टैक्सी बाइक में वह केवल पीछे बैठ पाएंगे। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी संभाग में अब तक केवल 60 रेंटल बाइक संचालक ही पंजीकृत हैं।ऐसे होगा रेंटल बाइक का पंजीकरण-आरटीओ के अनुसार रेंटल बाइक किराये पर चलाने के लिए उसके स्वामी को पांच बाइकें एक साथ खरीदनी होंगी। इनकी नंबर प्लेट काली होगी और उसमें पीले रंग से नंबर लिखे होंगे जबकि टैक्सी बाइक की पीली प्लेट में काले रंग से नंबर लिखे होते हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्सी दोपहिया रेंटल में ट्रांसफर नहीं होंगी।सैलानी रेंटल बाइक ही चला पाएंगे। इस संबंध में टैक्सी और बाइक संचालकों को निर्देशित किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। - अरविंद पांडेय, आरटीओ प्रवर्तन, हल्द्वानी