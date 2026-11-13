कुमाऊं में पर्यटकों की बहार: नैनीताल में तीन लाख बढ़े सैलानी, पिथौरागढ़ में दोगुना हुई संख्या; देखें आंकड़े

कुमाऊं मंडल में पर्यटकों की आमद में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें सीमांत जिले पिथौरागढ़ ने सबसे तेज उछाल दर्ज किया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में पिथौरागढ़ आने वाले सैलानियों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई, जबकि कुल संख्या और अतिरिक्त पर्यटकों के आगमन के मामले में नैनीताल सबसे आगे रहा। इसके विपरीत, कौसानी-बागेश्वर क्षेत्र में सालभर में महज 266 पर्यटकों की ही वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख आंकड़े (वर्ष 2024 बनाम 2025)

स्थान वर्ष 2024 वर्ष 2025 वृद्धि दर(%)

नैनीताल 10,24,139 13,22,874 29.17%

पिथौरागढ़ 1,93,006 3,87,558 100.80%

चंपावत 2,59,259 2,79,860 7.95%

अल्मोड़ा 4,22,292 4,26,648 1.03%

रानीखेत 1,26,245 1,27,563 1.04%

कौसानी-बागेश्वर 1,09,249 1,09,515 0.24%

पर्यटन की रफ्तार में असमानता

- कुमाऊं के अलग-अलग क्षेत्रों में पर्यटकों के रुझान में बड़ा अंतर देखने को मिला है:

- नैनीताल: एक साल में 2,98,735 अतिरिक्त सैलानी पहुंचे और कुल बढ़ोतरी 29.17% रही।

- पिथौरागढ़: 1,94,552 अतिरिक्त पर्यटकों के साथ वृद्धि दर 100.80% पर पहुंच गई।

- चंपावत: 20,601 अतिरिक्त आगमन के साथ 7.95% की वृद्धि दर्ज हुई।

- अल्मोड़ा और रानीखेत: दोनों ही जगहों पर वृद्धि दर लगभग 1% (क्रमशः 1.03% और 1.04%) के आसपास सीमित रही।

- कौसानी-बागेश्वर: यहाँ सबसे कम मात्र 0.24% (266 पर्यटक) की ही बढ़ोतरी दर्ज की गई।

धार्मिक स्थलों पर भी भारी भीड़ (वर्ष 2026 के शुरुआती 6 महीने)

- धार्मिक पर्यटन के मोर्चे पर साल 2026 के शुरुआती छह महीनों (जनवरी से जून) में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई:

- जागेश्वर: यहां इस अवधि में 1,74,119 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि 2025 की समान अवधि में यह संख्या 67,875 थी। यानी 156.53% की जबरदस्त वृद्धि के साथ श्रद्धालुओं की संख्या ढाई गुना से अधिक हो गई।

विज्ञापन

- पूर्णागिरि: यहां श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14,35,290 से बढ़कर 20,91,788 पर पहुंच गया, जिसमें 45.74% की वृद्धि दर्ज की गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में आदि कैलाश परिक्रमा रन का आयोजन किया गया और युवाओं को ऋषिकेश में राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले महीनों में बर्ड वॉचर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को बेहतर जानकारी मिल सके। इसके साथ ही, धार्मिक स्थलों पर भी विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। - कीर्ति चंद्र आर्य, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल