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हल्द्वानी में बवाल: गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने लगाया बिना जांच ऑपरेशन का आरोप; अस्पताल में जमकर हंगामा

Fri, 13 Nov 2026 10:10 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Fri, 13 Nov 2026 10:10 AM IST
सार

हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला के परिजन थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने बिना जांच के महिला का प्रसव के लिए ऑपरेशन कर दिया।

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death of pregnant woman in haldwani
गर्भवती महिला की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार देर रात करीब एक बजे जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले लोग अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला के परिजन थे। महिला कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी।

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परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना जांच के महिला का प्रसव के लिए ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची और परिजनों से बातचीत के बाद उन्हें शांत कराया। इसके बाद परिजन महिला के शव को लेकर शुक्रवार तड़के अपने घर चले गए।

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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि इलाज के दौरान मौत की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से भी इंकार कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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