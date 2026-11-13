Nainital News: छठ में दिखेगी महिलाओं की आस्था, निर्जला व्रत से करेंगी सूर्य आराधना

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शादी के बाद से हर साल यह व्रत कर रही हूं। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी मइया की पूजा करती हूं। इसमें संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। - रानी देवीयह प्रकृति के प्रति आभार जताने का पर्व है। हल्द्वानी में सामूहिक आयोजन होने से घर से दूर रहकर भी अपने गांव और संस्कृति से जुड़े होने का अहसास होता है। पूरा परिवार मिलकर पर्व मनाता है।- राजरानी देवीछठ की सबसे खास बात इसकी शुद्धता और नियम हैं। खरना में गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। ठेकुआ भी घर पर पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। परिवार के पुरुष भी सहयोग करते हैं। - सुषमा देवीआज नहाय-खायलोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। शनिवार को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। रविवार को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा जबकि सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगे।