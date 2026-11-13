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Nainital News: सीएम धामी 15 को कालाढूंगी में

Fri, 13 Nov 2026 01:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 13 Nov 2026 01:20 AM IST
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CM Dhami to be in Kaladhungi on the 15th
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 नवंबर को कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कालाढूंगी में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उक्त कार्यक्रम सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो चुका है। किसी कारणवश कालाढूंगी में नहीं हुआ था जिसे अब वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सीएम कई महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश की सह प्रभारी व दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहेंगी।
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