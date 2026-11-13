Nainital News: छठ के लिए पूजन सामग्री और फलों की बिक्री में तेजी

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छठ पर्व के चलते पारंपरिक पूजा सामग्री के कारोबार को गति मिली है। खासतौर पर बांस से बने सूप, दउरा और टोकरी की मांग बढ़ रही है। दुकानदार योगेश गुप्ता के अनुसार, ग्राहक पूजा के लिए पारंपरिक सामग्री को प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्पादों की कीमत उनके आकार और गुणवत्ता के आधार पर तय की जा रही है। पर्व नजदीक आने के साथ इनकी बिक्री में और तेजी आने की संभावना है।वहीं, फल कारोबारियों ने भी बढ़ती मांग को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। छठ पूजा में केला, नारियल, गन्ना और मौसमी फलों का विशेष महत्व होने के कारण इनकी खपत बढ़ने लगी है। फल विक्रेता प्रांजल बिष्ट के मुताबिक, पर्व के दौरान मांग को पूरा करने के लिए फलों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने की तैयारी की गई है।बाजार में पूजन सामग्री और खाद्य वस्तुओं के दामसामग्रीकीमतबांस का सूप₹50–100दउरा ₹250–500गन्ना (जोड़ा) ₹60नारियल₹50–60केला ₹60 प्रति दर्जनसिंघाड़ा ₹80 प्रति किलोगुड़ ₹60–70 प्रति किलोआटा ₹35–40 प्रति किलोनोट: अलग-अलग बाजारों और दुकानों पर कीमतों में अंतर हो सकता है।