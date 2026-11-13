Nainital News: छठ के लिए पूजन सामग्री और फलों की बिक्री में तेजी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 13 Nov 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
हल्द्वानी। छठ पर्व की तैयारियों के साथ ही हल्द्वानी के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पर्व से जुड़ी पूजन सामग्री, बांस से बने सूप-दउरा, गन्ना, नारियल और मौसमी फलों की मांग में तेजी देखी जा रही है। पूर्वांचल से जुड़े परिवारों ने पूजा की तैयारियों के तहत खरीदारी शुरू कर दी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि अगले तीन से चार दिनों में बाजार में ग्राहकों की संख्या और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी होगी।
छठ पर्व के चलते पारंपरिक पूजा सामग्री के कारोबार को गति मिली है। खासतौर पर बांस से बने सूप, दउरा और टोकरी की मांग बढ़ रही है। दुकानदार योगेश गुप्ता के अनुसार, ग्राहक पूजा के लिए पारंपरिक सामग्री को प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्पादों की कीमत उनके आकार और गुणवत्ता के आधार पर तय की जा रही है। पर्व नजदीक आने के साथ इनकी बिक्री में और तेजी आने की संभावना है।
वहीं, फल कारोबारियों ने भी बढ़ती मांग को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। छठ पूजा में केला, नारियल, गन्ना और मौसमी फलों का विशेष महत्व होने के कारण इनकी खपत बढ़ने लगी है। फल विक्रेता प्रांजल बिष्ट के मुताबिक, पर्व के दौरान मांग को पूरा करने के लिए फलों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने की तैयारी की गई है।
विज्ञापन
बाजार में पूजन सामग्री और खाद्य वस्तुओं के दाम
सामग्री
कीमत
बांस का सूप
₹50–100
दउरा ₹250–500
गन्ना (जोड़ा) ₹60
नारियल
₹50–60
केला ₹60 प्रति दर्जन
सिंघाड़ा ₹80 प्रति किलो
गुड़ ₹60–70 प्रति किलो
आटा ₹35–40 प्रति किलो
नोट: अलग-अलग बाजारों और दुकानों पर कीमतों में अंतर हो सकता है।
विज्ञापन
छठ पर्व के चलते पारंपरिक पूजा सामग्री के कारोबार को गति मिली है। खासतौर पर बांस से बने सूप, दउरा और टोकरी की मांग बढ़ रही है। दुकानदार योगेश गुप्ता के अनुसार, ग्राहक पूजा के लिए पारंपरिक सामग्री को प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्पादों की कीमत उनके आकार और गुणवत्ता के आधार पर तय की जा रही है। पर्व नजदीक आने के साथ इनकी बिक्री में और तेजी आने की संभावना है।
विज्ञापन
वहीं, फल कारोबारियों ने भी बढ़ती मांग को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। छठ पूजा में केला, नारियल, गन्ना और मौसमी फलों का विशेष महत्व होने के कारण इनकी खपत बढ़ने लगी है। फल विक्रेता प्रांजल बिष्ट के मुताबिक, पर्व के दौरान मांग को पूरा करने के लिए फलों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने की तैयारी की गई है।
विज्ञापन
बाजार में पूजन सामग्री और खाद्य वस्तुओं के दाम
सामग्री
कीमत
बांस का सूप
₹50–100
दउरा ₹250–500
गन्ना (जोड़ा) ₹60
नारियल
₹50–60
केला ₹60 प्रति दर्जन
सिंघाड़ा ₹80 प्रति किलो
गुड़ ₹60–70 प्रति किलो
आटा ₹35–40 प्रति किलो
नोट: अलग-अलग बाजारों और दुकानों पर कीमतों में अंतर हो सकता है।