Nainital News: बंद घर की खिड़की तोड़कर नकदी, जेवर ले गए चोर

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जानकारी के अनुसार ग्राम पीरूमदारा की बद्रीविहार फेस थ्री निवासी प्रेम सुन्द्रियाल बीते कुछ दिनों से परिवार के साथ गांव गए थे। बुधवार देर रात चोरों ने बंद घर की खिड़की तोड़ी और वहां रखी तिजोरी से करीब 18 हजार रुपये, दो जोड़ी पायल ले गए। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा।

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पीरूमदारा। ग्राम पीरूमदारा की बद्रीविहार फेस थ्री कॉलोनी में देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर घर से करीब 18 हजार रुपये और दो चांदी की पायल चोरी कर ली। सुबह जब पड़ोसियों ने घर की खिड़की टूटी देखी तो भवन स्वामी को सूचना दी।