फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Thieves broke the window of a locked house and made off with cash and jewelry.

Nainital News: बंद घर की खिड़की तोड़कर नकदी, जेवर ले गए चोर

Fri, 25 Sep 2026 02:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 25 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Thieves broke the window of a locked house and made off with cash and jewelry.
पीरूमदारा। ग्राम पीरूमदारा की बद्रीविहार फेस थ्री कॉलोनी में देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर घर से करीब 18 हजार रुपये और दो चांदी की पायल चोरी कर ली। सुबह जब पड़ोसियों ने घर की खिड़की टूटी देखी तो भवन स्वामी को सूचना दी।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार ग्राम पीरूमदारा की बद्रीविहार फेस थ्री निवासी प्रेम सुन्द्रियाल बीते कुछ दिनों से परिवार के साथ गांव गए थे। बुधवार देर रात चोरों ने बंद घर की खिड़की तोड़ी और वहां रखी तिजोरी से करीब 18 हजार रुपये, दो जोड़ी पायल ले गए। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed