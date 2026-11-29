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रामनगर। पीरूमदारा के ग्राम नंदपुर में चोरों ने तीन बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी की है। इस घटना से गांव में हलचल मच गया है। नंदपुर निवासी अनूप रावत, महेंद्र रावत और एक अन्य व्यक्ति के मकान यहां बने हैं। मकान मालिक स्थायी रूप से दिल्ली और देहरादून में परिवार के साथ रहते हैं। शुक्रवार की रात चोरों ने तीनों घरों के ताले तोड़कर सामान चोरी कर लिया। सुबह पड़ोसियों ने ताले टूटे देखकर मकान मालिकों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मकान मालिकों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।