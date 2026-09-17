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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The UTET Paper I and Paper II exams will be held on September 29.

Nainital News: 29 सितंबर को होगी यूटीईटी प्रथम व द्वितीय की परीक्षा

Thu, 17 Sep 2026 01:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 17 Sep 2026 01:28 AM IST
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The UTET Paper I and Paper II exams will be held on September 29.
रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखंड यूटीईटी-प्रथम व द्वितीय की परीक्षा 29 सितंबर को आयोजित करने जा रहा रहा है। इसके लिए बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। बोर्ड के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल ने बताया कि यूटीईटी परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukutet.com और www.ubse.uk.gov.in पर जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी 27 और 28 सितंबर को अपने चयनित प्रथम परीक्षा शहर के नोडल परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति, आवेदन में अपलोड किए गए फोटो के समान दो पासपोर्ट साइज फोटो और आवेदन में दर्ज फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति साथ ले जानी होगी।
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