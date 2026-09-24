Nainital News: कल होगी रामलीला की ध्वज स्थापना

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रामलीला मैदान में शहर की प्राचीन श्री रामलीला के आयोजन की तिथि निश्चित हो गयी है। रामलीला मैदान में रिसीवर एवं संरक्षक सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी की अध्यक्षता में हुई श्री रामलीला कमेटी संचालन समिति की बैठक में तय हुआ कि शुक्रवार 25 सितंबर को सुबह नौ बजे ध्वज स्थापना होगी। सात अक्तूबर को गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा।कमेटी के व्यास पंडित गोपाल दत्त शास्त्री ने बताया कि हल्द्वानी की पहचान बन चुकी श्रीराम बरात 11 अक्तूबर को निकाली जाएगी। बैठक में वेद प्रकाश अग्रवाल, बिंदेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, तनुज गुप्ता, विवेक कश्यप, राजेंद्र अग्रवाल मुन्ना, भवानी शंकर, नीरज, भोलानाथ केसरवानी, रूपेंद्र नागर, बसंत अग्रवाल, रितेश पांडे, टीनू, पंकज कपूर, प्रदीप जेनौटी तथा प्राचीन शिव सेवा समिति के हरिमोहन अरोड़ा, धर्मेंद्र गुप्ता, अनु अग्रवाल, शिव कपूर समेत सदस्य मौजूद रहे।