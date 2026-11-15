काशीपुर: पेड़ से लटका मिला किशोरी का शव, हत्या की आशंका से मचा हड़कंप; फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

काशीपुर के केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार तड़के आम के पेड़ से किशोरी का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने किशोरी की हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताई है। सूचना पर सीओ अखिलेश कुमार समेत गदरपुर और केलाखेड़ा थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।

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जानकारी के अनुसार, किशोरी गदरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात वह घर में सोई थी। रविवार सुबह वह बिस्तर से गायब मिली। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सुबह करीब 5:30 बजे केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में आम के पेड़ से उसका शव लटका मिला। इसकी जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।सूचना पर केलाखेड़ा थाना प्रभारी मनीष खत्री और गदरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ अखिलेश कुमार और गुलरभोज चौकी प्रभारी मेघा शर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षक सत्य प्रकाश रायपा के नेतृत्व में पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। घटनास्थल से लकड़ी का एक फट्टा भी बरामद होने की जानकारी सामने आई है।परिजनों ने किशोरी की हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और घटना के खुलासे की मांग की है। सीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किशोरी की मौत के कारणों का पता रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।