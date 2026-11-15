सीएम धामी: हाउस ऑफ हिमालयाज से पहाड़ी उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान, महिला सुरक्षा पर भी जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के पहाड़ी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के तहत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। महिला सम्मान से जुड़े कानून को पूरे देश में लागू किया गया है।

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अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को बेवजह राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जबकि मामले में आरोपियों को सजा मिल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक मंशा के अनुरूप फैसले नहीं आने पर अनावश्यक अड़चनें पैदा करती है। विज्ञापन मुख्यमंत्री ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का जिक्र करते हुए कहा कि देश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें भी बाधा डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है।

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