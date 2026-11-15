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ऊधमसिंह नगर: पेड़ की छंटाई पर हो गया विवाद, घर पर हवाई फायरिंग का आरोप; पुलिस मामले की जांच में जुटी

Sun, 15 Nov 2026 10:58 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी,ऊधमसिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी,ऊधमसिंह नगर Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 15 Nov 2026 10:58 AM IST
सार

बाजपुर के भट्टपुरी गांव में पेड़ों की छंटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंचकर हवाई फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई।

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Dispute arises over tree pruning; allegations of shots fired into the air at a home
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की। - फोटो : संवाद

विस्तार
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बाजपुर के भट्टपुरी गांव में जमीन पर लगे पेड़ों की छंटाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर हवाई फायरिंग कर दी। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी।
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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि ढिल्लों ने अपने घर के पीछे स्थित जमीन खेतीबाड़ी के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को ठेके पर दी थी। आरोप है कि ठेकेदार का बेटा जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई कर रहा था। इस पर वीरेंद्र सिंह ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह करीब 7:30 बजे ठेकेदार का बेटा कुछ समर्थकों के साथ वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचा और वहां हवाई फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही बरहैनी पुलिस चौकी प्रभारी मनोज देव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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