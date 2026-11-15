ऊधमसिंह नगर: पेड़ की छंटाई पर हो गया विवाद, घर पर हवाई फायरिंग का आरोप; पुलिस मामले की जांच में जुटी
संवाद न्यूज एजेंसी,ऊधमसिंह नगर Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 15 Nov 2026 10:58 AM IST
सार
बाजपुर के भट्टपुरी गांव में पेड़ों की छंटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंचकर हवाई फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई।
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विस्तार
बाजपुर के भट्टपुरी गांव में जमीन पर लगे पेड़ों की छंटाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर हवाई फायरिंग कर दी। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि ढिल्लों ने अपने घर के पीछे स्थित जमीन खेतीबाड़ी के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को ठेके पर दी थी। आरोप है कि ठेकेदार का बेटा जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई कर रहा था। इस पर वीरेंद्र सिंह ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह करीब 7:30 बजे ठेकेदार का बेटा कुछ समर्थकों के साथ वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचा और वहां हवाई फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही बरहैनी पुलिस चौकी प्रभारी मनोज देव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि ढिल्लों ने अपने घर के पीछे स्थित जमीन खेतीबाड़ी के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को ठेके पर दी थी। आरोप है कि ठेकेदार का बेटा जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई कर रहा था। इस पर वीरेंद्र सिंह ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह करीब 7:30 बजे ठेकेदार का बेटा कुछ समर्थकों के साथ वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचा और वहां हवाई फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही बरहैनी पुलिस चौकी प्रभारी मनोज देव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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