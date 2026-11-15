ऊधमसिंह नगर: पेड़ की छंटाई पर हो गया विवाद, घर पर हवाई फायरिंग का आरोप; पुलिस मामले की जांच में जुटी

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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि ढिल्लों ने अपने घर के पीछे स्थित जमीन खेतीबाड़ी के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को ठेके पर दी थी। आरोप है कि ठेकेदार का बेटा जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई कर रहा था। इस पर वीरेंद्र सिंह ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह करीब 7:30 बजे ठेकेदार का बेटा कुछ समर्थकों के साथ वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचा और वहां हवाई फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही बरहैनी पुलिस चौकी प्रभारी मनोज देव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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बाजपुर के भट्टपुरी गांव में जमीन पर लगे पेड़ों की छंटाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि रविवार सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर हवाई फायरिंग कर दी। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी।