फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Student who went to Bhujiyaghat for a birthday party drowns in a ravine; father suspects murder

हल्द्वानी: बर्थडे पार्टी मनाने भुजियाघाट गए छात्र का शव 21 घंटे बाद बरामद, पिता ने जताई हत्या की आशंका

Sun, 06 Sep 2026 05:29 PM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 06 Sep 2026 05:29 PM IST
सार

भुजियाघाट में बर्थडे पार्टी के दौरान गधेरे में बह गए छात्र आदित्य टम्टा का शव रविवार सुबह गौला नदी किनारे बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। 

विज्ञापन
Student who went to Bhujiyaghat for a birthday party drowns in a ravine; father suspects murder
आदित्य टम्टा। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हल्द्वानी के रामपुर रोड के टीपीनगर स्थित मानपुर उत्तर निवासी 12वीं के छात्र आदित्य टम्टा (17) का शव रविवार सुबह करीब 9 बजे राजपुरा में गौला नदी के किनारे मिला। वह शनिवार दोपहर करीब 12 बजे भुजियाघाट के पास बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान गधेरे में नहाते समय बह गए थे। शिनाख्त के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं आदित्य के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की है।

विज्ञापन


शनिवार को आदित्य अपने सात रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भुजियाघाट बर्थडे पार्टी मनाने गया था। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे वह गधेरे में नहाने उतर गया और एक पत्थर पर खड़ा था। तभी अचानक तेज बहाव के साथ पानी बढ़ गया। साथियों ने उसे निकलने के लिए आवाज लगाई लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि वह पैदल नहीं निकल सकता था। जानकारी के अनुसार आदित्य ने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाई लेकिन पैर फिसलने से बह पानी के साथ बहता चला गया। इसके बाद से एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही थीं। रविवार सुबह करीब 9 बजे राजपुरा में उसका शव मिला। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाया और शिनाख्त कराई। आदित्य परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी तीन बहने हैं। वह 12वीं का छात्र था और परिवार का सबसे लाडला था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आदित्य के पिता अशोक टम्टा ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। 
विज्ञापन


शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है, उसके आधार पर जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्ट होगा। मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed