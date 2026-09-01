Nainital News: कन्विंसिंग के लिए जा रहे छात्र नेता से मारपीट
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:44 AM IST
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हल्द्वानी। छात्रसंघ चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन एमबीपीजी कॉलेज में विवादों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव की तैयारी कर रहे मुकेश पांडे ने कुछ युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सोमवार सुबह पीड़ित छात्र कोतवाली में पहुंचे और धरने पर भी बैठे लेकिन कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें भेज दिया गया। मुकेश के अनुसार 30 अगस्त को वह कन्विंसिंग के लिए के लिए राजपुरा क्षेत्र की ओर जा रहे थे। चौकी के पास ही कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनसे व उनके साथी पीयूष से मारपीट की। बताया कि दूसरे साथी की रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है और वह बेस अस्पताल में भर्ती है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाली जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माई सिटी रिपोर्टर
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