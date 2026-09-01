देवभूमि के देवत्व को कलंकित कर रही कांग्रेस : शंकर कोरंगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जलागम परिषद उपाध्यक्ष एवं दायित्वधारी शंकर कोरंगा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता की लालसा में देवभूमि के देवत्व, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक भावनाओं को कलंकित कर रही है।कोरंगा ने कहा कि मुद्दाविहीन कांग्रेस जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर समाज को बांट रही है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में दलित समाज के लोगों की ओर से किए गए स्वच्छता अभियान को गलत रंग देना निंदनीय है। कांग्रेस बताए वह किसके इशारे पर हिंदू समाज में भ्रम फैला रही है।रामलीला मैदान के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस अपनी रैली के दौरान विवादित नारों से उपजे जनाक्रोश से ध्यान भटका रही है। रामलीला मैदान जैसे धार्मिक स्थल को राजनीति का केंद्र बनाना संस्कृति से खिलवाड़ है। जनता कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति समझ चुकी है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है।