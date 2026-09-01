Nainital News: हल्द्वानी और कोटाबाग के गांवों में लगेंगे 15 हैंडपंप

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इन गांवों में लगेंगे 15 हैंडपंप

हल्द्वानी के कुरिया, नरिपुर, लामाचौड़, जयपुर पाडली, रामपुर लामाचौड़, रतनपुर ईसाई में 10 और कोटाबाग विकासखंड के रामपुर, चांदपुर, नाथूजाला, रूपपुर और विजयपुर में पांच हैंडपंप लगेंगे। इन गांवों की आबादी 14 से 16 हजार के बीच है। विज्ञापन







जेजेएम की दिक्कत के बीच मिलेगी राहत

हल्द्वानी। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत घर-घर जल पहुंचाने की योजना के लिए बजट जारी नहीं किया जा रहा है। नैनीताल जिले में कई योजनाएं लंबित हैं। करीब डेढ़ साल से इनमें फंडिंग न होने से ठेकेदारों ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में जहां काम पहुंचा था वहीं रुक गया है। इन योजनाओं से पानी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए हैंडपंप राहत लेकर आएंगे। विज्ञापन विज्ञापन



राज्य योजना मद से हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में इन्हें लगाया जा रहा है। जल्द यह जनता को समर्पित किए जाएंगे। - रविशंकर लोशाली, ईई, जल संस्थान





हल्द्वानी के कुरिया, नरिपुर, लामाचौड़, जयपुर पाडली, रामपुर लामाचौड़, रतनपुर ईसाई में 10 और कोटाबाग विकासखंड के रामपुर, चांदपुर, नाथूजाला, रूपपुर और विजयपुर में पांच हैंडपंप लगेंगे। इन गांवों की आबादी 14 से 16 हजार के बीच है।हल्द्वानी। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत घर-घर जल पहुंचाने की योजना के लिए बजट जारी नहीं किया जा रहा है। नैनीताल जिले में कई योजनाएं लंबित हैं। करीब डेढ़ साल से इनमें फंडिंग न होने से ठेकेदारों ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में जहां काम पहुंचा था वहीं रुक गया है। इन योजनाओं से पानी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए हैंडपंप राहत लेकर आएंगे।राज्य योजना मद से हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में इन्हें लगाया जा रहा है। जल्द यह जनता को समर्पित किए जाएंगे।

हल्द्वानी। जल संस्थान पानी की किल्लत झेल रहे हल्द्वानी से लेकर कोटाबाग तक के गांवों में हैंडपंप लगाकर लोगों को राहत देगा। संस्थान ने 11 गांवों में 55 लाख की लागत से 15 हैंडपंप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये गांवों के टेल ऐंड वाले क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। 80 मीटर गहराई की बोरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। एक से डेढ़ महीने में हैंडपंप जलापूर्ति के लिए तैयार कर दिए जाएंगे।