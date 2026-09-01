Nainital News: एमबीबीएस में एआईक्यू में अब तक 10 दाखिले, स्टेट कोटे में पहले दिन 107 का प्रवेश

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राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश शुरू हो गए हैं। इस बार प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कराई जा रही है। ऑल इंडिया कोटे के तहत कॉलेज में कुल 29 सीटें हैं। इन सीटों पर 24 अगस्त से प्रवेश शुरू हुए थे। सोमवार को प्रवेश की अंतिम तिथि तक 10 छात्रों ने ही दाखिला लिया।वहीं, स्टेट कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, पहले दिन ऑनलाइन माध्यम से 89 और ऑफलाइन माध्यम से 18 छात्रों ने प्रवेश लिया है। स्टेट कोटे में प्रवेश प्रक्रिया 5 सितंबर तक चलेगी। यहां 106 सीटें हैं। प्राचार्य प्रो. अजय आर्या ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत छात्रों के दस्तावेज का सत्यापन कर प्रवेश दिए जा रहे हैं। संवाद