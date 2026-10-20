दशहरा पर्व पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम: एसएसपी नैनीताल का बड़ा फरमान, पुतला दहन स्थलों पर तैनात रहेगा पुलिस बल

दशहरा पर्व को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, थाना प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।

एसएसपी ने कहा है कि दशहरा के दौरान जहां-जहां रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे और जहां भीड़ ज्यादा होगी, वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं।

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सभी थाना प्रभारियों को कहा गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में नियमित चेकिंग और गश्त करें। पुतला दहन स्थलों का निरीक्षण करें और अग्निशमन विभाग के साथ तालमेल बनाकर पूरे सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करें। बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जेबकतरों और चेन स्नैचरों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बीडीएस टीम से सघन चेकिंग कराने को भी कहा गया है।

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पुतला दहन के कार्यक्रमों के दौरान यातायात सुचारू रखने के लिए अलग से यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आपस में तालमेल और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं, ताकि दशहरा पर्व शांतिपूर्ण और सकुशल ढंग से संपन्न हो सके।

जनता से अपील

दशहरा के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है। जनता से अनुरोध है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या 112 पर सूचना दें, ताकि समय रहते जरूरी कार्रवाई की जा सके।