विजयादशमी: रावण जलेगा...लेकिन हल्द्वानी के 'दशानन' कब होंगे खत्म? शहर की ये दस समस्याएं आज भी बनी चुनौती

विजयादशमी पर आज देशभर में अहंकार और बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आतिशबाजी के बीच रावण के दस सिर जलते नजर आएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा लेकिन हल्द्वानी में समस्याओं के रूप में मौजूद दशानन का अंत महज पुतला जलाने से नहीं होगा। शहर की यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, बिजली के झूलते तार, बदहाल स्ट्रीट लाइटें, जलभराव, नालों पर कब्जे, टूटी आंतरिक सड़कें, निराश्रित पशु, कूड़े का पहाड़ और नशाखोरी जैसी समस्याएं आज भी लोगों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान होने पर ही शहरवासियों को वास्तविक राहत मिल सकेगी। रावण के दस सिर जलेंगे, लेकिन शहर की इन दस समस्याओं का अंत तभी होगा, जब संबंधित विभाग योजनाओं को धरातल पर उतारकर उनके स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

1. यातायात व्यवस्था : जाम से जूझता शहर

शहर में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के इंतजाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। नैनीताल रोड, रामपुर रोड, कालाढूंगी रोड और बरेली रोड पर आए दिन जाम की स्थिति बनती है। पर्यटन सीजन में समस्या और गंभीर हो जाती है। नैनीताल रोड पर चौड़ीकरण के बाद यातायात सुधारने के प्रयास हुए हैं, लेकिन अन्य प्रमुख मार्गों पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

विज्ञापन

2. अतिक्रमण : फुटपाथ से बाजार तक कब्जे

फुटपाथों, बाजारों और नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण शहर की प्रमुख समस्याओं में शामिल है। फुटपाथों पर कब्जे के कारण राहगीरों को सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं, बाजारों में अतिक्रमण से रास्ते संकरे हो जाते हैं और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अतिक्रमण हटाने के साथ ही इस व्यवस्था को नियमित रूप से बनाए रखना भी जरूरी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

3. बिजली के झूलते तार : हादसों का खतरा

शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई जगह विद्युत पोलों पर झूलते तार हादसों का खतरा बढ़ा रहे हैं। इनके आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए जोखिम बना रहता है। वहीं, हाईटेंशन लाइनों के नीचे या उनके बेहद करीब बने मकान भी चिंता का विषय हैं। ऐसी जगहों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और बिजली के तारों को व्यवस्थित करने की जरूरत है, ताकि किसी बड़े हादसे की आशंका को कम किया जा सके।

4. स्ट्रीट लाइटें : कई वार्डों में अंधेरा

नगर निगम के 60 वार्डों में कई स्थानों पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायतें संबंधित काउंटरों और शिकायत नंबरों पर दर्ज कराई जाती हैं। इसके बावजूद कई जगह नियमित रखरखाव और समय पर मरम्मत की जरूरत बनी हुई है। सड़कों और गलियों में पर्याप्त रोशनी न होने से राहगीरों को परेशानी होती है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ती हैं।

5. जलभराव : बारिश में बढ़ जाती है परेशानी

शहर के कई इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। हर साल बारिश के दौरान कालाढूंगी रोड, तिकोनिया, पीलीकोठी के आसपास और शनि बाजार क्षेत्र में जलभराव की समस्या सामने आती है। इससे लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है और स्थानीय निवासियों को परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन की ओर से समय-समय पर जलनिकासी के काम कराए गए हैं, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी और व्यापक इंतजाम जरूरी हैं।

6. नालों पर अतिक्रमण : बरसात में बढ़ता खतरा

रकसिया और कलसिया नालों के आसपास अतिक्रमण के कारण जलनिकासी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। नालों के संकरा होने से बरसात के दौरान पानी के तेज बहाव और आसपास के इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। शनि बाजार क्षेत्र का नाला भी बारिश के दिनों में परेशानी का कारण बनता है, जिससे बरेली रोड के आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं। नालों को अतिक्रमणमुक्त रखने और उनकी नियमित सफाई की जरूरत है।

7. आंतरिक सड़कें: खुदाई के बाद मरम्मत का इंतजार

शहर के वार्डों में आंतरिक सड़कों की बदहाली लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। यूयूएसडीए की ओर से सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के लिए कई गलियों में खुदाई की गई है। कुछ स्थानों पर काम पूरा होने के बाद भी सड़कें पहले की स्थिति में बहाल नहीं हो सकी हैं, जबकि कई जगह खुदाई के कारण रास्ते बदहाल हैं। इससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को आवागमन में दिक्कत होती है। लाइन बिछाने के बाद सड़कों की समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित करना जरूरी है।

8. निराश्रित पशु : सड़कों पर हादसों का खतरा

शहर की सड़कों पर घूमते निराश्रित पशुओं की समस्या अब भी बनी हुई है। ये पशु कई बार यातायात बाधित करते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आती हैं। नगर निगम की ओर से गोशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन समस्या के प्रभावी समाधान के लिए पशुओं के संरक्षण, उचित प्रबंधन और नियमित निगरानी की जरूरत है।

9. कूड़े का पहाड़ : दुर्गंध और प्रदूषण की चिंता

गौलापार रोड स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में जमा कूड़ा आसपास के क्षेत्रों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध और संभावित प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोग चिंता जताते रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए नगर निगम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण और प्रभावी प्रबंधन जरूरी है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा।

10. नशाखोरी : युवाओं के भविष्य पर खतरा

शहर में शराब और चरस के साथ स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की समस्या भी चिंता का विषय है। पुलिस की ओर से समय-समय पर नशीले पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद नशे की आपूर्ति और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की जरूरत बनी हुई है। नशे के नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, परामर्श और पुनर्वास संबंधी प्रयास भी जरूरी हैं।