Nainital News: महिला समूह को मैस हैंड ओवर नहीं करने का आरोप

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भीमताल(नैनीताल)। पूर्व छात्रसंघ उप सचिव करन दनाई ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के भीमताल परिसर में महिला समूह को मैस हैंड ओवर नहीं करने का आरोप लगाया है। दनाई ने डीएम को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। दनाई ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह को मैस हैंड ओवर की जानी थी लेकिन अभी तक मैस हैंड ओवर नहीं की गई है। दनाई ने डीएम से महिला समूह को जल्द से जल्द मैस हैंड ओवर कराने की मांग की। साथ ही दनाई ने कहा कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह महिला समूह के साथ आंदोलन करेंगे।