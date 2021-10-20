Nainital News: ओवरटेक कर रहे तेज रफ्तार डंपर ने स्कॉपियो को मारी टक्कर, बास्केटबाल खिलाड़ी की मौत

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जानकारी के अनुसार, शाहपुर बमेठा, थाना वेब सिटी, गाजियाबाद निवासी यतीश यादव पुत्र सुरेश चंद यादव की इसी साल शादी हुई थी। वह शुक्रवार को अपनी पत्नी शीतल के साथ अपनी नई स्कॉर्पियो लेकर नैनीताल घूमने के लिए निकले थे। देर रात करीब डेढ़ बजे वह पीरूमदारा के पास ओवरटेक करने के दौरान एक चालक अपने डंपर को गलत साइड ले आया। इसी दौरान डंपर और स्काॅर्पियो की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार और डंपर पलटकर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कार में सवार दंपती बुरी तरह घायल हो गए।हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने घायल दंपती को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने यतीश को मृत घोषित कर दिया जबकि शीतल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतक के पिता सुरेश चंद्र यादव की तहरीर पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।