Nainital News: दिनभर खिल रही धूप, आज मानसून विदा होने के संकेत

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हल्द्वानी। मौसम साफ हो गया है और दिन भर अच्छी धूप खिल रही है। तापमान में भी हल्का इजाफा हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तराखंड से मानसून विदा होने की संभावना है। शनिवार को आमतौर पर मौसम साफ रहेगा लेकिन मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्का कोहरा भी छाया रह सकता है। संवाद