Nainital News: दीपावली से पहले महिलाओं के हुनर को बाजार देने की पहल

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संस्था अध्यक्ष पुष्पा कांडपाल ने कहा कि दीपावली महिलाओं के हुनर और मेहनत को बाजार देने का भी अवसर है। स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की खरीदारी से उनके काम को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लोगों से दीपावली पर स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। संवाद विज्ञापन

संस्था अध्यक्ष पुष्पा कांडपाल ने कहा कि दीपावली महिलाओं के हुनर और मेहनत को बाजार देने का भी अवसर है। स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की खरीदारी से उनके काम को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लोगों से दीपावली पर स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। संवाद

हल्द्वानी। दीपावली से पहले श्रद्धा महिला एवं बाल विकास संस्था स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दे रही है जिससे वे दीपावली पर अपने उत्पाद तैयार कर आय का साधन बढ़ा सकें।