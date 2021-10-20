Nainital News: भारतीय पर्यटकों के लिए शुरू हुई ढिकाला की ऑनलाइन बुकिंग

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हर साल मानसून सीजन को देखते हुए सीटीआर के ढिकाला समेत बिजरानी, ढेला और झिरना में रात्रि विश्रााम को बंद कर दिया जाता है। मानसून सीजन खत्म होने के बाद रात्रि विश्राम को 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोला जाता है। इससे पूर्व पर्यटकों की बुकिंग का कार्य किया जाता है।पार्क वार्डन बिंदरपाल ने बताया कि विदेशी पर्यटकों की बुकिंग 90 दिन जबकि भारतीय पर्यटकों की बुकिंग 45 दिन पूर्व शुरू की जाती है। पूर्व में विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग को खोला गया था। अब भारतीय पर्यटकों के लिए भी बुकिंग खोल दी गई है। तराई पश्चिमी वनप्रभाग के एसडीओ संदीप गिरी ने बताया कि चार अक्तूबर तक फाटो जोन में रात्रि विश्राम की बुकिंग फुल हो गई है।