Nainital News: हिंदी दिवस पर सिंथिया में हुई भाषण प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 16 Sep 2026 01:58 AM IST
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हल्द्वानी (वि)। हिंदी दिवस पर सिंथिया इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी भाषण प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान एवं रुचि विकसित करना, उनके काैशल और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था।
हिंदी भाषण प्रतियोगिता में सौम्या तिवारी (कक्षा 8) ने प्रथम, आराध्या जोशी (कक्षा 8) द्वितीय, इधाया तिवारी (कक्षा 6) तृतीय रहीं। प्रधानाचार्या ऋचा कर्नाटक ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। यहां शिक्षक हरीश जोशी, खिलानंद पांडे, निकिता बोरा, हर्षी जोशी, शिवानी सक्सेना, दीपा दरियाल, युवराज सिंह एवं मुकुल किरोला उपस्थित रहे।
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हिंदी भाषण प्रतियोगिता में सौम्या तिवारी (कक्षा 8) ने प्रथम, आराध्या जोशी (कक्षा 8) द्वितीय, इधाया तिवारी (कक्षा 6) तृतीय रहीं। प्रधानाचार्या ऋचा कर्नाटक ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। यहां शिक्षक हरीश जोशी, खिलानंद पांडे, निकिता बोरा, हर्षी जोशी, शिवानी सक्सेना, दीपा दरियाल, युवराज सिंह एवं मुकुल किरोला उपस्थित रहे।
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