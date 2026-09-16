Nainital News: आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने एंथे 2026 लॉन्च किया

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एंथे की शुरुआत से अब तक एक करोड़ से अधिक छात्रों के रजिस्ट्रेशन के साथ, यह परीक्षा भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय से संचालित स्टूडेंट असेसमेंट प्लेट फॉर्म्स में से एक बन चुकी है। नीट यूजी 2026 में टॉप 100 में रैंक हासिल करने वाले आकाश के 41 छात्रों में से 31 छात्र पहले एंथे में क्वालीफाई कर चुके थे। इसी तरह, जेईई एडवांस्ड 2026 के टॉप 100 में जगह बनाने वाले 11 छात्रों में से 7 छात्र एंथे से जुड़े रहे हैं। एंथे की एक उपलब्धि स्कॉलरशिप भी है, जिसके माध्यम से योग्य छात्र आकाश के क्लासरूम, हाइब्रिड और डिजिटल प्रोग्राम्स का लाभ उठा सकते हैं। यह परीक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है और ऑनलाइन व ऑफलाइन, दोनों माध्यमों में आयोजित की जाएगी। एंथे 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुके हैं और छात्र आधिकारिक एंथे पोर्टल व आकाश सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 27 अक्तूबर से 1 नवंबर तक होगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षा 11 अक्तूबर, 25 अक्तूबर और 1 नवंबर को आयोजित की जाएगी।