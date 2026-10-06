Nainital News: जाम से थोड़ी राहत, अब विभागों के काम ने बढ़ाईं लोगों की मुश्किलें

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रामपुर रोड, बरेली रोड और काठगोदाम की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर जगह-जगह उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी, लोक निर्माण विभाग और पेयजल निगम पाइपलाइन बिछाने से लेकर सड़क मरम्मत तक का काम करा रहे हैं। निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्गों से लेकर संपर्क मार्गों पर भी बेरिकेडिंग की गई है। इससे सोमवार को शहर की सड़कों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई।सड़क का एक हिस्सा बंद होने से वाहनों का दबाव सीमित हिस्से पर आ गया है। पीक आवर्स में स्थिति और खराब हो रही है। वाहन रेंगते नजर आते हैं और राहगीरों को मिनटों का सफर तय करने में काफी समय लग रहा है। काठगोदाम में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए मार्ग को वन-वे करना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद रास्ता खोल दिया गया।अलग-अलग विभाग अपने-अपने काम में जुटे हैं और आम जनता एक के बाद एक कारणों से जाम का सामना कर रही है। फिलहाल जनता विभागों के काम की कीमत जाम, धूल और समय की बर्बादी से चुका रही है। माई सिटी रिपोर्टर