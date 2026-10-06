Nainital News: नमो भवन की टेंडर प्रक्रिया जल्द नगर निगम को मिलेगा एक फ्लोर

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उत्तराखंड अरबन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) 318 करोड़ की लागत से नैनीताल रोड पर नमो भवन बनाएगा। कार्यदायी संस्था की ओर से तैयार की गई रिवाइज डीपीआर को नियोजन विभाग ने एप्रूवल दे दिया है, इस महीने में हाई पॉवर कमेटी की अहम बैठक के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।नमो भवन में दो बेसमेंट के साथ ही सात मंजिल बिल्डिंग बनेगी। इसमें एक तल निगम को मुहैया कराया जाएगा, इसकी देखरेख भी निगम करेगा। नमो भवन निर्माण से पूर्व तहसील परिसर के कार्यालय और बसअड्डे को सबसे पहले शिफ्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि नमो भवन निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय से गतिमान है, प्रशासन की ओर से पूर्व में यहां से शिफ्ट होने वाले कार्यालयों के लिए भी स्थान चिह्नित किया गया है।