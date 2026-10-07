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ट्रक ड्राइवर और टेलर की स्मैक तस्करी का पर्दाफाश: 218.4 ग्राम बरामद, बनभूलपुरा समेत इन जगहों पर होनी थी सप्लाई

Wed, 07 Oct 2026 11:35 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Wed, 07 Oct 2026 11:35 PM IST
सार

नैनीताल एसओजी और लालकुआं पुलिस ने 218.4 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

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SOG and Lalkuan police arrested two smugglers with 218 grams of smack
सांकेतिक तस्वीर

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नैनीताल एसओजी और लालकुआं पुलिस ने 218.4 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऊधमसिंह नगर के पुलभट्टा स्थित सिरोली कला निवासी ट्रक ड्राइवर नदीम खा उर्फ गंठा और यूपी के बरेली में बहेड़ी स्थित मोहम्मदपुर का रहने वाला मो. शफीक उर्फ शफी हैं। दोनों को लालकुआं क्षेत्र स्थित सुभाषनगर बैरियर के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने स्मैक तस्करी की बात स्वीकार की और बहेड़ी निवासी एक अन्य हैंडलर का नाम भी बताया।

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बुधवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र और एसपी सिटी हरबंस सिंह ने प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी नदीम खान ट्रक चालक है जबकि शफीक बनभूलपुरा में दर्जी का काम करता है। वह रोज बहेड़ी से आना-जाना करता है। मंगलवार रात दोनों कार से हल्द्वानी आ रहे थे।

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चेकिंग के दौरान एसओजी व लालकुआं टीम ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 218.4 ग्राम स्मैक बहेड़ी से खरीदकर लाए थे। छोटी-छोटी मात्रा में इस खेप को बनभूलपुरा, मुखानी और काठगोदाम के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि नदीम बहेड़ी निवासी बंटी रस्तोगी के संपर्क में आया और स्मैक तस्करी के धंधे से जुड़ गया। पूछताछ के बाद कोर्ट के आदेश पर नदीम व शफीक को जेल भेज दिया गया।

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मादक पदार्थ तस्करों के निशाने पर हॉस्टल और पीजी में रहने वाले युवक-युवतियां रहते हैं। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी भी ऐसे ही इलाकों में स्मैक तस्करी की फिराक में थे। तीसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम, नैनीताल

 

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