हल्द्वानी के वॉक वे मॉल में मॉक ड्रिल: सीआरपीएफ-पुलिस-दमकल-स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लिया हिस्सा
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Sat, 28 Nov 2026 11:24 AM IST
सार
हल्द्वानी के वॉक वे मॉल में प्रशासन की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में सीआरपीएफ, पुलिस, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। जिले में कुल 14 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
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विस्तार
हल्द्वानी शहर के वॉक वे मॉल में प्रशासन की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में सीआरपीएफ, पुलिस, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। नैनीताल जिले में कुल 14 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
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