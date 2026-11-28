हल्द्वानी शहर के वॉक वे मॉल में प्रशासन की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में सीआरपीएफ, पुलिस, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। नैनीताल जिले में कुल 14 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

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