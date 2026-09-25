उत्तराखंड: टनकपुर-पिथौरागढ़ ऑलवेदर सड़क पर बोल्डर गिरने से यातायात ठप, सैकड़ों वाहन फंसे; यात्री परेशान

टनकपुर-पिथौरागढ़ ऑलवेदर सड़क पर दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। घाट बैंड पर फिर से बोल्डरों की बारिश से सड़क पर वाहनों की सुबह से ही थमी रही। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन और यात्री फंसे रहे। फल, सब्जी, रसोई गैस सहित अन्य सामग्री के वाहन फंसने से आपूर्ति लड़खड़ा गई। वहीं रोडवेज बसों के फंसने से यात्री परेशान रहे।

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