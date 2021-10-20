Nainital News: देवीधूरा-बसानी मार्ग पर धंसाव से बढ़ा खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 07 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। देवीधूरा-बसानी मार्ग पर देवीधूरा के समीप सड़क में धंसाव होने से खतरा मंडराने लगा है। सड़क धंसने के साथ यहां दो बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बरसात का पानी लगातार जा रहा है। इससे सड़क के और टूटने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार इसी स्थान पर पूर्व में भी सड़क धंस चुकी है। बीते चार दिनों में एक बार फिर सड़क में दोबारा धंसाव हुआ है, लेकिन अब तक विभाग की ओर से मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। समय रहते गड्ढों को नहीं भरा गया और सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो मार्ग पूरी तरह बंद होने का खतरा है। पीएमजीएसवाई की एई नेहा अमरीन मंसूरी ने बताया कि जल्द ही धंसाव वाले हिस्से की मरम्मत करा दी जाएगी।
विज्ञापन