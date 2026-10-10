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Nainital News: विज्ञान नाटक में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रथम

Sat, 10 Oct 2026 01:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 10 Oct 2026 01:26 AM IST
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Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya takes first place in science play.
कोटाबाग। पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कोटाबाग में शुक्रवार को आयोजित ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के सीनियर वर्ग में मनस्वी जोशी, हर्षित जोशी, जतिन तिवारी, सिद्धि द्विवेदी, पलक, आशना मुंजाल, यशराज, जूनियर वर्ग में शिवानी, राजकमल जोशी, प्रभजोत कौर, विकास मेहता, लकी, तनिष्क खुल्बे, वैष्णवी शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रथम, कालाढूंगी द्वितीय, उमावि बांसी तीसरे स्थान रहा। इससे पहले शुभारंभ मुख्य अतिथि पीटीए अध्यक्ष रविंद्र एवं प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. भवतोष भट्ट ने किया। यहां ब्लॉक समन्वयक संजय कुमार हलदर, सरिता गोस्वामी, नारायणी पांगती, रेखा बृजवाल, महेंद्र पटवाल, राजेंद्र प्रसाद, आरसी चौहान, वीके सिंह, वीरेंद्र मटेला, पवन कुमार आदि मौजूद थे।
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