Nainital News: बीएड तृतीय काउंसलिंग के बाद प्रवेश शुरू

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हल्द्वानी। एमबीपीजी महाविद्यालय में बीएड की तृतीय काउंसलिंग के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाविद्यालय में बीएड की कुल 50 में से 13 सीटें रिक्त हैं। नोडल अधिकारी प्रो. एलएम पांडे ने बताया कि कला वर्ग सामान्य में तीन, अनुसूचित जाति में दो, अनुसूचित जाति विज्ञान में दो, विज्ञान सामान्य में चार और विज्ञान महिला वर्ग में दो सीटें खाली हैं। सफल अभ्यर्थियों को 14 अक्तूबर तक प्रवेश लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो वरीयता के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। संवाद