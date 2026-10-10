Nainital News: यूएसनगर के किसानों का आरएफसी कार्यालय पर प्रदर्शन, अधिकारियों को बाहर निकाल ताले जड़े

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और नारायण पाल के नेतृत्व में पहुंचे किसानों का कहना था कि धान का सीजन चल रहा है लेकिन इसकी खरीद के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। किसान फसल बेचने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। पूर्व विधायक ठुकराल ने बताया कि धान की फसल तैयार होने के बाद किसान मंडी जा रहे हैं लेकिन सरकारी खरीद सुचारु रूप से न चलने के कारण फसल खराब हो रही है।उन्होंने कहा कि सात अक्तूबर को हुई भारी बारिश से किसानों को नुकसान पहुंचा है, खेतों में कटी फसल खराब हो गई। उन्होंने सरकारी धान क्रय केंद्रों को तत्काल सक्रिय करने की मांग रखी। घेराव करने वालों में किसान नेता हरेंद्र सिंह लाडी, हिमांशु गाबा, गुरमुख सिह, संदीप चीमा, नवदीप सिंह, ललित बिष्ट, आनंद शर्मा, हरभजन सिंह आदि शामिल रहे।कोट-किसान अपनी मांगों के निराकरण के लिए आरएफसी कार्यालय पहुंचे थे, बातचीत की गई है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। - लता मिश्रा, आरएमओ हल्द्वानी