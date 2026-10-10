Nainital News: शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल की टीमें फाइनल में

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बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में बीएलएम ने बियरशिबा को 2-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में मेजबान शिवालिक ने आदित्य रावत के गोल की बदौलत एपीएस को 1-0 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। बालिका वर्ग में सिंथिया स्कूल ने टैगोर स्कूल को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।बालक वर्ग का फाइनल शिवालिक और बीएलएम एकेडमी तथा बालिका वर्ग का फाइनल शिवालिक और सिंथिया स्कूल के बीच खेला जाएगा। इस दौरान चेयरमैन रमेश शर्मा, प्रबंध निदेशक अनंतनीर शर्मा, कोच देवेंद्र अधिकारी, आकृति शर्मा, जगत सिंह धामी, सुनील बिष्ट आदि मौजूद रहे। संवाद