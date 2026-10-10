Nainital News: मौसम बदला तो पांच डिग्री लुढ़का तापमान
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 10 Oct 2026 01:33 AM IST
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हल्द्वानी। शुक्रवार सुबह हुई बारिश के बाद बादल लगने से मौसम में ठंड रही। दिन में एक बार मौसम खुला लेकिन उसके बाद फिर बादल छा गए। इस दौरान तापमान में पांच डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान चार डिग्री लुढ़ककर 16.6 और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ बिजली चमकने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जारी हुई है।
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