हल्द्वानी: मूसलाधार बारिश ने रोका जमरानी बांध का काम, 3800 करोड़ की परियोजना ठप

मूसलाधार बारिश ने 3800 करोड़ की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार बारिश के कारण मंगलवार को बांध का निर्माण कार्य पूरी तरह रोकना पड़ा।

परियोजना के उपमहाप्रबंधक बीबी पांडेय ने बताया कि गौला नदी का जलस्तर बढ़ने और कार्यस्थल पर जलभराव के कारण सुरक्षा की दृष्टि से काम रोका गया। बारिश थमने के बाद ही काम दोबारा शुरू हो सकेगा।

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जानकारों के अनुसार बांध परियोजना का एक दिन भी रुकना बड़ी क्षति है। इससे न केवल 2029 तक लक्ष्य पूरा करने की समय-सीमा प्रभावित होगी बल्कि मशीनरी, लेबर और डी-वाटरिंग में करोड़ों का अतिरिक्त खर्च आता है। बारिश से कच्चे डायवर्जन, कोफर डैम और खुदाई वाले हिस्सों में मलबा भरने और कटाव का खतरा बढ़ जाता है।

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गौरतलब है कि जमरानी बांध हल्द्वानी शहर की अगले 100 साल की पेयजल जरूरत और सिंचाई के लिए बेहद अहम है। परियोजना पूरी होने पर नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के साथ ही बरेली और रामपुर के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।