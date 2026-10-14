फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Police reached the hideout of cyber fraudsters through Pratibimb app

उत्तराखंड: प्रतिबिंब एप बना साइबर ठगों का काल, पिथौरागढ़ पुलिस ने 99 ठगी मामलों में दर्ज कराई प्राथमिकी

Wed, 14 Oct 2026 12:21 PM IST
Heera समीर बिसारिया
समीर बिसारिया Published by: Heera Updated Wed, 14 Oct 2026 12:21 PM IST
सार

उत्तराखंड पुलिस अब साइबर ठगी के मामलों में सिर्फ अपराध की जगह ही नहीं, बल्कि ठगी के पूरे नेटवर्क की लोकेशन भी ट्रेस करेगी। इसके लिए प्रतिबिंब एप में नई सुविधा जारी की गई है, जिससे पता चलेगा कि साइबर अपराधी कहां से बैठकर ठगी को अंजाम दे रहा था।

विज्ञापन
Police reached the hideout of cyber fraudsters through Pratibimb app
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साइबर ठगी के मामलों में अब पुलिस सिर्फ यही नहीं तलाशेगी कि अपराध कहां हुआ, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि ठगी का पूरा नेटवर्क किस जगह से संचालित हो रहा था। उत्तराखंड पुलिस प्रतिबिंब एप की मदद से साइबर अपराधियों के ठिकानों और उनकी गतिविधियों का पता भी लगाया जा रहा है। एप में नई सुविधा जारी की गई है। इसमें साइबर अपराधी ने कहां से बैठकर ठगी को अंजाम दिया, उसकी लोकेशन भी ट्रेस होगी। इसकी मदद से पिथौरागढ़ साइबर सेल ने देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की 99 वारदातों से जुड़े एक एनजीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी कराई है।

विज्ञापन


पुलिस के लिए साइबर ठगी की जांच में सबसे बड़ी चुनौती अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल माध्यमों के पीछे सक्रिय लोगों तक पहुंचना है। कई बार पीड़ित एक राज्य में होता है, बैंक खाता दूसरे राज्य का मिलता है और ठगी का नेटवर्क कहीं तीसरी जगह से संचालित होता है। ऐसे में प्रतिबिंब एप के जरिये सामने आने वाली लोकेशन पुलिस को जांच की दिशा तय करने में मदद कर सकती है। कुमाऊं में सामने आया एनजीओ से जुड़ा मामला इस दिशा में अहम है।
विज्ञापन


प्रतिबिंब एप के जरिये साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके लोगों की जानकारी फीड रहती है। अब उसमें यह भी ट्रेस किया जाएगा कि अपराधी की लोकेशन कहां है। एप की मदद से हमने कुमाऊं के पिथौरागढ़ में एक एनजीओ के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। - नीरज भाकुनी, साइबर सेल प्रभारी

विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed