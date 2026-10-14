उत्तराखंड: प्रतिबिंब एप बना साइबर ठगों का काल, पिथौरागढ़ पुलिस ने 99 ठगी मामलों में दर्ज कराई प्राथमिकी

साइबर ठगी के मामलों में अब पुलिस सिर्फ यही नहीं तलाशेगी कि अपराध कहां हुआ, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि ठगी का पूरा नेटवर्क किस जगह से संचालित हो रहा था। उत्तराखंड पुलिस प्रतिबिंब एप की मदद से साइबर अपराधियों के ठिकानों और उनकी गतिविधियों का पता भी लगाया जा रहा है। एप में नई सुविधा जारी की गई है। इसमें साइबर अपराधी ने कहां से बैठकर ठगी को अंजाम दिया, उसकी लोकेशन भी ट्रेस होगी। इसकी मदद से पिथौरागढ़ साइबर सेल ने देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की 99 वारदातों से जुड़े एक एनजीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी कराई है।

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