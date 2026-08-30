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हल्द्वानी: तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनकर दो महिलाओं से ठगे 80 हजार, गरीबों की मदद के बहाने जाल में फंसाया

Sun, 30 Aug 2026 05:38 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 30 Aug 2026 05:38 PM IST
सार

हल्द्वानी में साइबर ठगों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का नाम और फोटो इस्तेमाल कर दो महिलाओं से गरीबों की मदद के नाम पर 80 हजार रुपये ठग लिए। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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Swindled 80 thousand from two women by posing as the Chief Minister of Tamil Nadu
साइबर अपराध (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का नाम लेकर साइबर ठगों ने हल्द्वानी क्षेत्र की रहने वाली दो महिलाओं से 80 हजार रुपये ठग लिए। ठगी गरीबों की मदद के लिए चंदा एकत्र करने का झांसा देकर की गई। पीड़िताओं की शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार दोनों महिलाओं को व्हाट्सएप पर एक अंजान नंबर से मैसेज आया था। आरोपी ने प्रोफाइल पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का फोटो लगाया था और खुद को सीएम बताया। इसके बाद गरीबों की मदद के लिए बनाए जा रहे राहत फंड में चंदा एकत्र करने का जाल बुना। साइबर ठग ने झांसे में लेकर एक महिला से 45 हजार रुपये और दूसरी महिला से 35 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। महिलाओं को जब अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तब दोनों ने पुलिस से शिकायत की। सीओ साइबर सेल अमित कुमार सैनी ने बताया कि जिन खातों में रकम भेजी गई है उनकी जानकारी बिनक से मांगी गई है, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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